Haberler

10 Temmuz Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

10 Temmuz Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Temmuz Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Temmuz 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 10 Temmuz 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

10 Temmuz Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Temmuz 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Temmuz 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak

Sinyal MHP'li isimden! Türkiye gündemini etkileyecek süreç başlıyor
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim

İzlanda Başbakanı'na tarihi zirveye damga vuran o görüntü soruldu
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi

Ülkenin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini büyük gururla sergiledi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
Oraya da siyaseti soktu! Netanyahu, Dünya Kupası'nda desteklediği ülkeyi açıkladı

Netanyahu, Dünya Kupası'nda desteklediği ülkeyi açıkladı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur