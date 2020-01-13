Güzellik kraliçesi platformda tökezledi, sütyeninin düştüğünü fark etmedi

13.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19

Belçika, ülkenin en güzel kadınını önceki gün seçti. 23 yaşındaki sarışın manken Celine Van Ouytsel, önceki gün gerçekleşen yarışmada büyük ödülü kazanarak tacı taktı.

SÜTYENİ BİR ANDA YERİ DÜŞTÜ

Fakat etkinlik sırasında genç kadının uzun elbisesinin azizliğine uğrayıp düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Zira gülümseyerek seyircileri selamlayan Celine Van Ouytsel, basamaklarda tökezledikten sonra yere düştü. Kısa sürede toparlanarak ayağa kalkan genç kadının sütyeni bir anda yere düştü. Bu duruma aldırmadan yürüyüşünü tamamlayan genç manken, "Tekrar ayağa kalkmam gerekiyordu. Hayatta da böyle yapılmaz mı" dedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, genç mankenin elbisesinin rahatsız göründüğünü söylerken bazı kullanıcılar ise genç mankenin sütyeninin nasıl düştüğünün anlaşılamadığını dile getirdi.