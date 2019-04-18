Güzel Sunucu Burcu Esmersoy, Hamilelik İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, "Hamile mi?" iddialarına sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Hamile misiniz?' sorularına cevap. Hamile değilim." ifadelerini kullanarak akıllardaki soru işaretlerini giderdi.
Sunucu Burcu Esmersoy takipçilerinden gelen ve hamile olduğu yönündeki yorumlara sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi.
"HAMİLE DEĞİLİM"
Geride bıraktığımız yılın mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evlenen sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmiş ve yanaklarının kilolu göründüğü bir kare üzerinden hamile olduğu şeklinde yorumlar gelmişti. Esmersoy bu konuyla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir video ile bozdu. Takipçilerinden gelen sorulara 'hamile değil' şeklinde açıklamada bulunan Esmersoy, videonun altına yazdığı 'Ve keşke' notuyla anneliğe sıcak baktığını da gösterdi.
YORUMLAR (4)
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İsterse öne eğilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Olmak için çare arar tepe bayırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KÜÇÜKKEN YERLİ FİLMLERDE ZENGİN KIZ FAKİR OĞLANLA EVLENİRDİ GERÇEK HAYATTA ARTİSİ MODELİ ŞARKICISI DANSÖZÜ HEP YAĞLI KAPIYA YAMANDIĞINI GÖRDÜMCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Neyse ki arkasından "kalmak ister misiniz" denilmediCevap Yaz 1 Yayından Kaldır