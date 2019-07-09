Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hatice, Bottle Cap Challenge akımına dahil oldu.
Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla yayınladığı video ile sosyal medya akımına dahil oldu. Instagram hesabından Bottle Cap Challenge akımına dahil olduğu videoyu yayınlayan Hatice, paylaşıma "Susayınca ben." notunu ekledi.
BOTTLE CAP CHALLENGE AKIMI NEDİR?
Bottle Cap Challenge, 'ayakla kapak açma' akımı Türkiye'nin dört bir yanında trend oldu. Ünlüler ve futbolcuların yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da Bottle Cap Challenge akımına katılıyor. Tekvandocu Farabi Daavletchin 'in paylaştığı akım, ünlü oyuncu Jason Statham ile tüm dünyada yaygın hale geldi.Bottle Cap Challenge'da amaç, içi su dolu su şişesinin kapağını ayağıyla açmak ve suyu dökmemek.
SAĞLIK BAKANLIĞI DA AKIMA KATILDI
Ayak ile kapak açma akımına Sağlık Bakanlığı da dahil oldu. Bakanlık "Su tüketiminin önemine" 'Bottle cap challenge' akımıyla dikkat çekti. Bakanlık, internet fenomeni bu akım ile "Su içmenin önemine dikkat çekti. Videoda, her gün 10 bin adım yazılı tişör ile döner tekmeyle şişe açılmaya çalışılırken, şişe kapağı başkası tarafından açılıp içindeki su bir bardağa dolduruluyor. Videonun sonunda ise "Sağlığınız için su içmeyi ihmal etmeyin" mesajı veriliyor.
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Ne Yaparsan yap, Fiyat Artışın Olmayacak. . Anladın Sen Onu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadınlardan soğudum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MAŞALLAH HATUNUMA BAK BE KARIMI BOŞAYIP SENİ ALICAMCevap Yaz Yayından Kaldır
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ee karın nolacak genco1 1 Yayından Kaldır
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Kapağı kalçasıyla açması ününe uygun düşerdiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır