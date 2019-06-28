Güzel şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf!
Güzel şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafıyla takipçilerini mest etti. Hadise'nin fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.
Güzel şarkıcı Hadise cesur bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
"SANKİ BİRAZ KİLO ALMIŞSIN"
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Hadise, bikinisiyle poz verdi. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Fiziğin çok güzel seni tekrardan ekranlarda görmek istiyoruz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise,"Sanki biraz kilo almışsın ama çok daha güzel olmuş." ifadelerini kullandı.
DERİN DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞMIŞTI
Güzel şarkıcının 'tbt' notuyla paylaştığı dekolteli pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Hadise'nin cesur pozlarına beğeni yağmıştı.
YORUMLAR (8)
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ya hadise acun ve şu göğüslerin olmasa hiçbir şeysin biliyorsun değil mi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya hadise acun ve şu göğüslerin olmasa bir hiçsin biliyorsun değil mi?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yorum atıp çekemeyenler ömründe köyünde dışarı çıkmamış tipler :dddCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ne mestiiii....neee...mest ?!!! Hiç Garı görmesek Hadise Gacıyı bize yuturacak bu TC. MEDYA !!!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Selam.Aslı hanım.Sizi ölüdenize karbuz yemeye davet ediyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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