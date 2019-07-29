Güzel şarkıcı Fatma Turgut'tan samimi itiraf: Aldattım!
Model grubundan ayrılarak yoluna yalnız devam eden Fatma Turgut, katıldığı programda samimi bir itirafta bulunarak, "Hem aldatıldım hem aldattım." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Fatma Turgut, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk oldu. Turgut, aşk hayatına dair samimi itiraflar da bulundu. Hayat hikayesini anlatan rockçı, aldatıldığını ve aldattığını itiraf etti.
"HAYAT BANA BUNLARI GETİRDİ"
Kötülüğünden değil, naifliğinden bir çok şey yaşadığını ifade eden Fatma Turgut, "O kız gençti ve meraklıydı. Her hissin nasıl olduğunu bilmek, yaşamak ve tatmak istedi. Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim" dedi. Zor bir hayat yaşadığını ve deli işi yaptığını belirten şarkıcı, "Duygu durumlarını iyi dengelemek gerekiyor." şeklinde konuştu. 'Yalnızlık Senfonisi' parçasını söylerken ağlamamak için kendini tutan Turgut, "Yalnızlık çok kıymetli ve değerliymiş. Geçtiğimiz üç senede o kadar yalnız kaldım ki… Ama iyi ki de hayat bunları bana getirdi." açıklamasını yaptı.
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ne oluk breeeee bunlaraaa :):)))) 33333Cevap Yaz Yayından Kaldır
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lumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aferim kizima devam edin!, yeni moda zaten aldatilmak, aldatmak!!!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yaşa be reyizYayından Kaldır
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Grubun neden dağıldığı belli olduCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ver mehteriCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ver coşkuyu ??Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ALETLİ JİMNASTİK YAPAN KONSER TEKLİFİ ALIYOR HOBAAACevap Yaz 1 Yayından Kaldır