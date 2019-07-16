Güzel şarkıcı Ebru Polat, bikinili videosuyla nefes kesti

Güzel şarkıcı Ebru Polat bikinili videosuyla takipçilerini mest etti. Güzel şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı videoya, "Bikinili foto atanlar :)))) video atsalar mesela :))) no shop no filter... tamamen canlı" notunu ekledi. Ebru Polat'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Polat'ın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE 1 MİLYONDAN FAZLA İZLENMİŞTİ

Cesur kıyafetleriyle gündem olan Ebru Polat'ın, dudaklarıyla kapak açtığı videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şarkıcının cesur videosu kısa sürede 1 milyondan fazla izlenme oranına ulaşmıştı.