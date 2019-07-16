Güzel şarkıcı Ebru Polat, bikinili videosuyla nefes kesti
Güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili videosuyla takipçilerinin nefesini kesti. Polat'ın bir takipçisi videoya, "Fiziğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.
Güzel şarkıcı Ebru Polat bikinili videosuyla takipçilerini mest etti. Güzel şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı videoya, "Bikinili foto atanlar :)))) video atsalar mesela :))) no shop no filter... tamamen canlı" notunu ekledi. Ebru Polat'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Polat'ın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE 1 MİLYONDAN FAZLA İZLENMİŞTİ
Cesur kıyafetleriyle gündem olan Ebru Polat'ın, dudaklarıyla kapak açtığı videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şarkıcının cesur videosu kısa sürede 1 milyondan fazla izlenme oranına ulaşmıştı.
YORUMLAR (13)
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Nefes kescek kadar varmış. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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NUSRET EBRUYU GÖRÜRSE TOKATLAR. . . . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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gerçekten güzel şarkıcıymış amaCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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kendilerine bu kadar güveniyorlarsa canlı yayında makyajlarını silsinler bakalım kaç kişi tanıyacak. . . . . güzel görünmek artık çok kolay. . . . . . . PHOTOSHOP biraz slikon tamam. . . . . . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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ÜNLÜLER ARASINDA MÜTHİŞ YARIŞ VAR . . . KİM DAHA ÇOK AÇACAK DİYE. . . . REZİLLİK. . .Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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BU NEDİR KARDEŞİM YA ÜNLÜLER ARASINDA BİR YARIŞ MI VAR. . . . BİRİ SOYUNUR DİĞERİ DE AYNI ŞEYİ YAPAR. . BİRİ FRİKİK VERİR . . . DİĞERİ BEN SENDEN DAHA İYİSİNİ VERİRİM DER. . . . . BİR ÜNLÜ BİR TARAFINI AÇAR. . . DİĞERİ BEN SENDEN DAHA İYİSİNİ AÇARIM DER. . . . . . VÜCUTLARINDAN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMÜYORUZ. . . . . .Cevap Yaz 57 Yayından Kaldır
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NE KADAR MERAKLILAR SOYUNMAYA. . . . . . İNSTAGRAM BEĞENİ ALMAK İÇİN . . . . . . . . . . VÜCUDUNU İNSANLARIN GÖZÜNE SOKMAK BU KADAR MI ÖNEMLİ. . . . ŞARKICILIK BİTMİŞ . . . . . .Cevap Yaz 34 Yayından Kaldır
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Bu ne güzel bi şey yav yaCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Pazarlama !!! Boşa okuyan Tiplerden...bis Kafa...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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nefes alıyorum sıkıntı yok neymiş bu ebru arkadaş abarttığınıza değmezCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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