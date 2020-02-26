Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı
Haberler » Magazin » Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı - Magazin

Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı

Zalim İstanbul adlı dizide izlediğimiz oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor. Güzel oyuncunun paylaştığı dekolteli selfie ile kısa sürede binlerce beğeni aldı.

26.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:37
Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı birbirinden çekici paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan , sayfasına dekolteli bir fotoğrafını yükledi.

Güzel oyuncu Kimi zaman yer aldığı projelerden kimi zaman da çektiği selfieler ile beğeni topluyor.

Tugay, hesabından yaptığı son paylaşımda yine bir selfieye yer verdi. Çiçek emojisi ile paylaştığı karesine kısa süre içerisinde 180 bini aşkın beğeni alan güzel oyuncuya çok sayıda yorum geldi.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler