Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı

26.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:37

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı birbirinden çekici paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Mine Tugay, Instagram sayfasına dekolteli bir fotoğrafını yükledi.

Güzel oyuncu Kimi zaman yer aldığı projelerden kimi zaman da çektiği selfieler ile beğeni topluyor.

Tugay, hesabından yaptığı son paylaşımda yine bir selfieye yer verdi. Çiçek emojisi ile paylaştığı karesine kısa süre içerisinde 180 bini aşkın beğeni alan güzel oyuncuya çok sayıda yorum geldi.