Güzel oyuncu Mine Tugay'dan mini etekli fotoğraf

15.10.2019 16:55

Aliye dizisinde adını duyuran ve Star TV'de yayınlanan Medcezir dizisiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşmayı başaran güzel oyuncu Mine Tugay, mini etekli fotoğrafıyla hayranlarını büyüledi.

"KUSURSUZ GÜZELLİK"

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Mine Tugay, fotoğrafıyla kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Tugay'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Çok güzelsiniz Mine hanım." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise "Kusursuz güzellik." yorumunu yaptı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Tugay geçtiğimiz günlerde estetiksiz görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu fotoğraf, Mine Tugay'ın takipçilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Zamanında, "Bir insan estetiksiz de bu kadar güzel olabiliyormuş" yorumları yapılan Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" şeklinde yorumlar yapmıştı.