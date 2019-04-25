Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Mayolu Fotoğrafıyla Büyük Beğeni Topladı!

Hakan Muhafız'ın 'Zeynep'i Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından bikinili poz paylaştı. Düzün fiziğiyle takipçilerinden beğeni topladı.

"TAKİPÇİLERİNDEN TAM PUAN TOPLADI"

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile doludizgin aşklarına devam eden Ergüçlü, oyuncu arkadaşı Dilan Deniz Çiçek'le Antalya'da tatil yapıyor. Antalya Belek'te sezonu açan güzel oyuncu, mayolu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun "Sezon açılsın" notuyla paylaştığı fotoğrafına 1 saatte 30 binin üstünde beğeni geldi. Fotoğrafı yorumlara kapayan Hazar Ergüçlü, düzgün ve fit vücuduyla dikkat çekti. Ergüçlü takipçilerinden tam puan aldı.