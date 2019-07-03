Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı!

Halka dizisi başrol oyuncusu Erçel'e bir dergi için aşkın tarifini yaptı. Seyahatle ilgili soruya da cevap veren Hande Erçel "Beni özetleyen kelimeyle başladık. 'Seyahat'in varoluşumun anlamı olduğunu düşünüyorum. Seyahat derken kulağa gelen anlamıyla gezmek, yeni yerler görmenin dışında bir şeyden bahsediyorum. Bunlar da dahil tabii ama yoga ve meditasyona başladığım dönemde aslında nasıl derin bir kelime olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR OLMADIKLARI KİMLİKLERİYLE ORADALAR"

Genç oyuncu eskiden sosyal medyayı daha sık kullandığını fakat son dönemlerde çok fazla gerçek dışında şeylerle karşılatığı için kendisini geri çektiğini ifade etti. "İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Görmektense dahil olmamayı tercih ediyorum." dedi. Erçel, oyunculuk hikayesini anlatırken; "Bir çocukluk hayaliyle başlayıp git gide büyüyen bir masal gibi benim için. Üniversitede okurken mesleğime çoktan karar vermiştim." dedi ve ekledi. "Hedefleri olan, büyük hayaller kuran biriyim. Yaşadığım hayat şükrettiğim bir noktada ama bu beni durdurmuyor. Daha yapmak istediğim çok şey var." Erçel, beyaz perdenin kendisi Için bir tutku olduğunu meslek hayatı boyunca ve şu anda da aldığı tüm eğitimlerle de kendisini beyaz perdeye hazırlamaya çalıştığını açıkladı.

"EN YAKIN ZAMANDA TAMAMLAYIP SERGİLEMEK İSTİYORUM"

Seti olmadığı zaman tablolar yaptığını açıklayan oyuncu, en yakın zamanda onları tamamlayıp sergilemek istiyorum. dedi. Halka dizisinin kendisi için özel bir yeri olduğunu ise şu sözleriyle açıkladı; Sete çıkmadan önce açıkçası çok çalışmak istemediğim bir dönemdeydim. Olduğum yerden bir an ayrılmak istemiyordum. Sonra annem çalışmanın beni iyi hissettirdiğini fark etmemi sağladı. Gerçekten de "Halka" benim için ayrı ve özel bir iş. Erçel, aşkın tarifi için ise "Aşk, başına tahmin bile edemeyeceğin bir şey geldiğinde hala aynı yerden bakabilmek bence." dedi.