Güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni projeyle dönüş yapıyor

24.09.2019 10:16

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Elçin Sangu, hayranlarını şaşırtacak bir projeyle dönüş yapıyor. Sangu, Most Production imzalı "İzmir'in Kızları" adlı müzikal ile imza aşamasında olduğu öğrenildi.

HASRET BİTİYOR

Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi Çarpışma'da rol alan yıldız oyuncunun yeni sezonda bir dizide yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Sangu kısa hasreti müzikalle bitirmeye çalışıyor.

TEKLİFİN ÖZEL BİR NEDENİ VAR

Aralık ayında sahnelenmesi planlanan müzikli oyunu Gaye Cankaya yöneteceği, Sezen Aksu şarkılarından yola çıkılarak yazılan müzikli gösteri için Elçin Sangu'ya başrol teklif edildiği öğrenildi. Sangu'ya teklifin götürülmesinin özel nedeni ise sesinin güzelliği ve opera bölümü mezunu olması. Sangu'nun müzikalde kiminle partner olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.