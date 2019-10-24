Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir davette çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Deniz'in son dönemde moda olmaya başlayan cüzdanlı çizmesinin değerinin 10 bin TL olduğu öğrenildi.

24.10.2019 10:46
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Çukur dizinde Yamaç'ın eşi Sena karakterini canlandıran ancak senaryo gereği ölerek diziden ayrılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şu anda herhangi projede yer almıyor. Geçtiğimiz günlerde spor yaparken kolunu incittiği haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu bir davette boy gösterdi.

10 BİN TL'LİK ÇİZMESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Deniz, davette değeri 10 bin TL olan, Prada marka cüzdan çizmesiyle dikkat çekti. Yanına çanta almadığını belirten oyuncu, özel eşyalarını ayakkabısındaki cüzdana koyduğunu söyledi.

"ŞU AN İYİYİM"

Spor yaparken kolunu incittiği için taktığı omuz kol askılığını çıkaran Deniz, "Şu an iyiyim. Kontrollere devam ediyorum" diye konuştu.

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