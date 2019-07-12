Güzel oyuncu Beren Saat kıyafetinin azizliğine uğradı! Fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Beren Saat, sokakta gazetecilere hazırlıksız yakalandı. Saat'in giydiği tişörtten göğüslerinin belli olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
Güzel oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 senesinde nikah masasına oturmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan ve bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Beren Saat, önceki gün kız arkadaşıyla görüntülendi. Muhabirleri karşısında gören oyuncu, evliliği hakkındaki sorulardan dolayı gerildi.
TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Güzel oyuncu, birkaç saat kaldığı mekan çıkışı gazetecilerin objektiflerine yakalandı. Genel olarak salaş ve doğal görünmeyi tercih eden Beren Saat'in sütyen takmadığı dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Güzel oyuncunun görünen göğüs ucu ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
TARZINI BEĞENENLER DE OLDU YERENLER DE
Kişinin kıyafetine ve giyim tercihine kimsenin karışamayacağını söyleyen binlerce takipçi tarzını çok beğenirken, Beren Saat gibi ekran önündeki önemli isimlerin giyimine dikkat etmesi gerektiğini söyleyenler de çoğunluktaydı.
-
bu elbiseleri fakir giyse yada parasi az olan birisi alay ederler guler herkes zengin giydigi zaman moda oluyor ayni sey ekmek ile peynir yerse fakirsin ayni ekmek ile peyniri ve bir seye takli ise zengin yemegi adaletsin dunyaCevap Yaz 29 4 Yayından Kaldır
-
GOCATIP ATIYORLAR KULLANMA TARIHI BITINCE YALLAHCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
-
Ne kadar arsız insanlar olduğunu göstermiştir. Sorulara bak ya, yok göğsü görünmüş yok ayrılacak mısınız. Kız kibarca gidin diyor. Sizler insanların kibar olmasını imkansızlaştıracak kadar yüzsüzsünüz.Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
-
sanki cok pahali da yeni bir sey gibiCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
GARI GOCAMISCevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
-
Ulan size ne milletten istediği şekilde giyinir ne ukala insanlarsınız.Cevap Yaz 73 40 Yayından Kaldır
-
O istediği gibi giyinecekse bizde istediğimiz gibi konuşuruz o zaman sınırsız özgürlük herkese olsun90 38 Yayından Kaldır
-
Başka derdimiz yoktu da onu dert etcektikCevap Yaz 78 3 Yayından Kaldır
-
Bİ KEREDE ŞU YORUMU YAZMASANIZ OLMAZ :::)15 19 Yayından Kaldır
-
GÖZLERİM BAYRAM ETTİ. . .Cevap Yaz 16 62 Yayından Kaldır
Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor