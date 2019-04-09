Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı!

Smallville dizisindeki rolüyle tanınan ABD'li aktris Allison Mack, bazı kadınların, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak "seks tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'e katılmalarını sağladığı suçlamasını kabul etti. Mack, "Yaptıklarımın tüm sorumluluğunu almalıyım" dedi.

TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Brooklyn'de federal mahkemeye çıkan Mack, Nxivm ile ilgili "şantaj" ve "şantaj yapmak için komplo kurma" suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı. Mack yazılı açıklamasında, kurbanlarına bir kadın danışma grubuna katıldıklarını söyleyerek, Nxivm'e kazandırdığını itiraf etti.

NXİVM NEDİR?

"Nexium" diye okunan Nxivm grubu 1998'de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı. Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor. Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor. Grubun "Daha iyi bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz" sloganına karşın, lideri Keith Raniere grup içinde bir "efendi ve köle" sisteminin başında olmakla suçlanıyor. İnternet sitesinde, "şirketin karşılaştığı sıradışı koşullar" nedeniyle grubun yeni katılımlara kapandığı belirtiliyor.

ŞANTAJ MALZEMESİ TOPLUYORDU

Smallville dizisindeki Chloe Sulluvan karakteriyle tanınan Mack, Nxivm hakkında yapılan soruşturma sonucu suçlama yöneltilen altı kişiden biri. Savcılar, grubun piramit sistemiyle çalıştığını ve üyelerinin grup içinde ilerleyebilmek için binlerce dolar ödediğini iddia ediyor. Raniere'in tek erkek olarak yapının tepesinde bulunduğu, Mack'in ise başlıca kadın yardımcılarından biri olduğu belirtiliyor. Gruba dahil olan kadınların vücutlarına Raniere'in isminin baş harflerinin damgalandığı iddia ediliyor. Savcı Richard Donoghue geçen yıl yaptığı açıklamada "Allison Mack, aslında Keith Raniere tarafından kurulan ve başı çekilen yapılanmaya, kadın danışma grubu olduğunu söyleyerek kadın kazandırıyordu." demişti. Mack, mahkemede Raniere'nin kendisine, gruptaki iki kadından gizli grupla ilgili bilgi vermeleri halinde şantaj yapmak için kullanabilecekleri malzeme ve fotoğraf edinmesi talimatını verdiğini anlattı.

20 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Allison Mack mahkemede "Keith Raniere'in niyetinin insanlara yardım etmek olduğuna inandım. Yanıldım." dedi. Raniere geçen yıl Meksika'da FBI tarafından yakalanmıştı. Avukatlarıysa Raniere'in cinsel ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu savunmuştu. Mack, Nisan 2018'de yöneltilen kadın ticareti, kadın ticareti için komplo kurmak ve zorla çalıştırma suçlamalarını reddetmişti. Eylül ayında cezalandırılması beklenen Mack, yöneltilen her iki suçlamadan da 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Geçen ay grubun diğer kurucusu Nancy Salzman da şantaj suçlamalarını kabul etmişti.