Güvercinlerin Porsuk keyfi böyle görüntülendi
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Güvercinlerin Porsuk keyfi böyle görüntülendi

Güvercinlerin Porsuk keyfi böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Porsuk Çayı'nda güvercinlerin adeta banyo yaparcasına suya dalıp çıkması, güzel görüntüler oluşturdu.

Eskişehir Porsuk Çayı'nda güvercinlerin adeta banyo yaparcasına suya dalıp çıkması, güzel görüntüler oluşturdu.

Baharın gelmesiyle birlikte güneşin keyfini çıkaran güvercinler, Porsuk Çayı'nda suyla adeta dans etti. Öğle saatlerinde güneşin yoğun hissedildiği zamanda Porsuk Çayı'nda güvercinlerin banyo edercesine suyla oynamaları görenlerin dikkatini çekti. - ESKİŞEHİR

Güvercinlerin Porsuk keyfi böyle görüntülendi
Güvercinlerin Porsuk keyfi böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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