Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısına güvercin evi yerleştirildi. Görenlerin hayran kaldığı kuş evinin 48 girişi var.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısında yapılan tadilatta kuş yuvalarının girişi kapatıldı. Müdürlük güvercinlerin yuva yapması için binanın çatısına ahşap güvercin evi yerleştirdi.
Kısa bir süre önce Eskişehir Orman Müdürlüğü binasının çatı tadilatı esnasında güvercinlerin yuva yaptığı delikler kapanınca, Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ahşaptan yeni yuva yapılarak çatıya kondu. 48 girişli ve altıgen bir yapı olarak tasarlanan güvercin yuvası aynı zamanda görsellik açısından da görenleri büyülüyor.
VİNÇ YARDIMI İLE YERLEŞTİRİLDİ
Yerleştirilen güvercin yuvası, yüksek kapasitesiyle birçok güvercini içerisinde barındırabiliyor. Vinç yardımı ile çatıya yerleştirilen yuvayı hemen benimseyen güvercinler, ilk günden itibaren yeni yuvalarını kullanmaya başladılar.
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Uzay araştırmacısı arkadaşlarım, Güneş sisteminde SATURN gezegeni insanların geleceği için daha iyi yorumunu yaptı, bilim insanları MARS daki yoğunluktan sonra, gelen SATURN uzay fotograflarından sonra böyle bi karar aldıklarını açıkladı, yakında dünyadan insanları ücretsin görürecekleri açıkladıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Önce neyi hangi kuruma söyleyeceğini öğreneceksin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Önce geyikleri av turizmi adı altında öldürmeye yönelik açılan ihaleyi kaldırın !Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır456521: helal olsun tespitin on numara ama dinleyen kim!!!!Yayından Kaldır