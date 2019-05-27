Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısında yapılan tadilatta kuş yuvalarının girişi kapatıldı. Müdürlük güvercinlerin yuva yapması için binanın çatısına ahşap güvercin evi yerleştirdi.

Kısa bir süre önce Eskişehir Orman Müdürlüğü binasının çatı tadilatı esnasında güvercinlerin yuva yaptığı delikler kapanınca, Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ahşaptan yeni yuva yapılarak çatıya kondu. 48 girişli ve altıgen bir yapı olarak tasarlanan güvercin yuvası aynı zamanda görsellik açısından da görenleri büyülüyor.

VİNÇ YARDIMI İLE YERLEŞTİRİLDİ

Yerleştirilen güvercin yuvası, yüksek kapasitesiyle birçok güvercini içerisinde barındırabiliyor. Vinç yardımı ile çatıya yerleştirilen yuvayı hemen benimseyen güvercinler, ilk günden itibaren yeni yuvalarını kullanmaya başladılar.

Kaynak: İHA