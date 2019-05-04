Güvercin Yüzünden Tartıştığı Yeğenini Öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvercin yüzünden husumet yaşayan amca ile yeğenin tartışması kanlı bitti. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu amca K.B., yeğeni S.B.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

GÜVERCİN BESLEYEN YEĞEN İLE AMCASI ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Özyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Burada evlerinin terasında güvercin besleyen 37 yaşındaki S.B. ile güvercinlerden rahatsız olan ve yeğenine karşı çıkan 53 yaşındaki amcası K.B. tartışmaya başladı.

YEĞENİNİ BAŞINDAN VURDU

Kısa sürede tartışmanın dozu artınca amca K.B. evinden aldığı pompalı tüfekle yakın mesafeden yeğeni S.B.'yi başından vurdu. S.B. olay yerinde hayatını kaybederken, amca K.B. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen S.B.'nin cansız bedeni burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Gaziantep'in Nizip ilçesine götürüldü.

Kaynak: İHA