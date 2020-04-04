Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kamerada
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Eskişehir

Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kamerada

Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kamerada İki dost beraber gezerken kameralara yansıdı Korona virüs onları ayıramadı Eskişehir'de hayvansever işletme sahibinin birlikte beslediği güvercin ve köpeğin beraber gezdiği anlar kameralara yansırken kurdukları dostluk görenlerin yüreklerini ısıttı.

04.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:29
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kamerada

Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kamerada

İki dost beraber gezerken kameralara yansıdı

Korona virüs onları ayıramadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hayvansever işletme sahibinin birlikte beslediği güvercin ve köpeğin beraber gezdiği anlar kameralara yansırken kurdukları dostluk görenlerin yüreklerini ısıttı.

Eskişehir'de işletme sahibi Sinan İnandım, her gün kapısının önündeki sokak hayvanlarını elleriyle besleyerek adeta kendi doğal yaşam alanını kurdu. Soğuk havaların da etkisiyle işletmesinin önü kedi, köpek ve kuşların yuvası haline gelirken minik canların birbirleriyle bu derece uyum içinde yaşaması şaşırtıyor. Son olarak bir güvercinin köpeğin üzerine çıkarak çevrede beraber gezmesi çevre esnafının da kameralarına yansırken kurdukları dostluk görenlerin adeta yüreklerini ısıttı.

"Bütün gün hayvanlarla ilgilendiğimiz oluyor"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan işletme sahibi Sinan İnandım, her gün sokak hayvanlarını besleyerek onlara bakmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Burada elimizden geldiği kadar kedilere, kuşlara, köpeklere yem veriyoruz. Sokakta yaşayan ne kadar hayvan varsa onlara bakmaya çalışıyoruz. Onları korumaya çalışıyoruz. Burada bütün gün hayvanlarla ilgilendiğimiz de oluyor" şeklinde konuştu.

"Kuş uzunca bir süre köpeğin üstünden inmedi ve öylece gezdiler"

Güvercin ve köpeğin ilginç görüntüsü hakkında konuşan İnandım, çevre esnafı olarak gördüklerinde oldukça şaşırdıklarını belirtti. Uzunca bir süre bu şekilde beraber gezdiklerini söyleyen İnandım, "Videodaki köpekler sürekli buradalar, buradan hiç ayrılmıyorlar. Burada sürekli yemek verdiğimiz, baktığımız için onlar da bir araya geliyorlar. Yemek koyduğumuzda kuşlar da geliyor köpekler de. Bu sayede bütünleşiyorlar. Beslediğimiz köpeklerden birinin üstüne güvercin konmuş ve öyle geziyorlar. Biz de takip ettik ne yapacaklar diye. Kuş uzunca bir süre köpeğin üstünden inmedi ve öylece gezdiler" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemde sokak hayvanları yiyecek konusunda sıkıntı çekebiliyorlar"

Korona virüs nedeniyle bu dönemde sokak hayvanlarının daha çok sıkıntı çekebileceğine değinen hayvansever işletme sahibi Sinan İnandım açıklamalarına şu şekilde son verdi;

"Korona virüs salgınının yaşandığı bu dönemde sokak hayvanları yiyecek konusunda sıkıntı çekebiliyorlar. Bize düşen görev de onları bu ihtiyaçtan mahrum bırakmamak. Sokakların kalabalık olmadığı saatlerde bile olur, dışarıya onlar için yemek bırakmalıyız. Biz burada onları sevdik ve böyle bir görüntü ortaya çıktı."

Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kamerada
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