Güvenlik şefinin hareketi takdir topladı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yolda yürürken içerisinde para olan cüzdan bulan güvenlik şefi, sahibini bularak teslim etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yolda yürürken içerisinde para olan cüzdan bulan güvenlik şefi, sahibini bularak teslim etti.

Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bir otelde güvenlik şefi olarak görev yapan Samet Çabuk önceki gün aracı ile işe giderken yolda cüzdan buldu. Çabuk, içinde 2 bin 640 lira ve kimlik kartları bulunan cüzdanın sahibini aramaya başladı. Yaptığı araştırma sonucu cüzdanın sahibi Ümit Çakmak'a jandarma ekipleri ve kendi çabalarıyla ulaşan Samet Çabuk, Ümit Çakmak'ı çalıştığı iş yerine çağırarak cüzdanını teslim etti.

Cüzdan sahibi Ümit Çakmak, "Samet beye çok teşekkür ederim. Bir anlık dalgınlıkla düşürmüşüm. Bende her yerde cüzdanımı arıyordum. Sağ olsun jandarma ve kendi imkanları ile bana ulaşarak cüzdanımı teslim etti. Allah kendisinden razı olsun. Bizlere insanlığın ölmediğini bir daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Cüzdanı bularak sahibine ulaştıran Samet Çabuk ise "Dün iş yerime giderken yolda bir cüzdan buldum. Cüzdan içerisinde para ve kimlikler vardı. Kimlik olması nedeni ile jandarma ile irtibat kurarak cüzdanın sahibine ulaştık. Bugünde kendisine cüzdanını teslim ettik" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı