Gusto ne demek? Gusto nedir? Gustosu olan insan ne demek?

Gusto kelimesi günlük hayatta çok fazla kullanılmasa da zaman zaman karşımıza çıkan kelimelerden biri. Moda yarışmalarını takip edenlerin aşina olduğu gustonun anlamı merak ediliyor. Peki, Gusto ne demek? Gusto nedir? Gustosu olan insan ne demek?

Gusto kelime olarak "beğeni, zevk" anlamlarına geliyor. Peki,Gustosu olan insan ne demek? Gusto ile ilgili detaylar...

GUSTO NE DEMEK?

İtalyanca kökenli bir kelime olan gusto, beğeni, zevk anlamına gelmektedir. Zevk sahibi olmak, ya da rafine zevkleri olmak anlamında da kullanılmaktadır. Türk şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyen Ahmet Hamdi Tanpınar, zevk sahibi kişiler için "gusto sahibi" ifadesini kullanır.

" Gusto haredir. Birinin yürüyüşünden anlaşılır. Mesela sigara içenler, sigara dumanının içinden yürürler. Bunun tam tersini düşünün. Ben mesela, sigara içen birinin arabasına bindiğimde anlarım. Gustosu olan insan da böyledir. Kokar ama güzel kokar.."