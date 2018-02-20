Gürün'de Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Toplantısı

Sivas Valiliği ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü ve eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla başlatılan "Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" projesinin Gürün'deki ilk toplantısı yapıldı.

Gürün Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve öğrenciler katıldı.

Öğrenci Meclisi Başkanı Berkay Alparslan başkanlığındaki toplantıda, Gürün'deki okul ve sınıflar arası yürütülecek çalışmalar, yapılacak etkinliklerin paylaşılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Gürün'deki eğitim çıtasını daha yükseklere çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kaymakam Aytemür, "Öğrencilerimizin en güzel şartlarda yetişmelerini ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak için yoğun çaba gösteriyoruz." dedi.

Toplantıda ayrıca, öğrenci, veli ve okul arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan "Kapıyı Sevgiyle Çal" projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.