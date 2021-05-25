Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı
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Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde bulunan balıkçı ağları henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kısa sürede halden yükselen alevler, çevredekileri kokulu anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de yangına denizden müdahale etti. Ekipleri olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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