22.09.2019 17:20

Güreş alanından kaçan iki boğa, kadın seyirciyi ezdi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen boğa güreşlerinde, güreş alanından kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, 57 yaşındaki Müceylan Özdemir'i ezerek, hastanelik etti. Tedaviye alınan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yatağan'da Belediye tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri'ne 140 namlı boğa katıldı. Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada gerçekleştirilen güreşleri, kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde yaklaşık 5 bin kişi izledi. Güreşler öncesinde konuşan Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, boğa güreşlerinin Muğla'nın önemli kültürel etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların, boğa güreşiyle eğlenme ve stres atma şansı yakaladığını kaydeden Toksöz, Yatağan'da güreşçi boğası olan 23 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın da katılımıyla ev sahipliğimizde bir boğa güreşi düzenlemek istedik. Halkımız için sosyal aktivite olarak düzenlediğimiz güreşleri, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İlçemizdeki boğa sahipleri, çeşitli şehirlere giderek ilçemizi temsil ediyor, inşallah bundan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen boğa sahiplerini ilçemizde ağırlayacağız dedi.

Ardından güreşlere geçildi. Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı.

KAÇAN 2 BOĞA SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Güreş sırasında, boğaların güreş alanına giriş yaptığı kapının açık kalmasını fırsat bilen 2 boğa dışarı kaçıp, izleyicilerin arasına daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren 2 boğa, izleyiciler arasındaki 57 yaşındaki Müceylan Özdemir'i ezdi. 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda ezilmeler ve yaralanmalar oluşan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunan Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA