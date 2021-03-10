Gürcistan'da çağdaş Azerbaycan edebiyatının kurucusu Akhundov anıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, çağdaş Azerbaycan edebiyatının kurucusu Mirza Fetali Akhundov'un vefatının 143. yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, çağdaş Azerbaycan edebiyatının kurucusu Mirza Fetali Akhundov'un vefatının 143. yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Gürcistan Parlamentosu Milli Kütüphanesi'nde, Mirza Fatali Akhundov Müzesi ile Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği'nin organize ettiği anma programına siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve diğer davetliler katıldı.

Akhundov'un hayatını anlatan resim sergisi ile yazdığı kitaplardan oluşan serginin de açıldığı salonda konuşan, Tiflis'teki Mirza Fatali Akhundov Müzesi'nin müdürü Leyla Aliyeva, böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gerek Türk dünyası, gerek Kafkasya bölgesinde Akhundov'un iyi bilinen bir yazar ve filozof olduğuna dikkat çeken Aliyeva, konuşmasında Akhundov'un, hayatının çok önemli yıllarını Gürcistan'da geçirdiğini hatırlattı.

Aliyeva'nın ardından konuşan Parlamento Milli Kütüphanesi'nin Kütüphane Kaynakları Dairesi Başkanı Levan Taktakişvili de Azerbaycan ile Gürcistan kültürü ve edebiyatının birçok ortak noktaya sahip olduğunu belirtti.

Taktakişvili konuşmasında, "Kütüphanemizde Azerbaycan edebiyatına özel değer veriyoruz. Burada, son derece değerli eserlerin yer aldığı ayrı bir fonumuz mevcut." ifadelerini kullandı.

Kafkas dillerini konuşan halklara ait en zengin edebiyat eserlerinin bu kütüphanede bulunduğunu kaydeden Taktakişvili, "Kapımız komşulara her zaman açık." dedi.

Program sırasında konuşan sanatçı ve siyasetçiler, Akhundov'un dünya edebiyatına yeni değer ve standartlar kazandırdığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili