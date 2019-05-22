16 Yaşındaki Çocuk Anne, 7 Aylık Bebeğini Boğarak Öldürdü

Gürcistan'ın Kaspi kentinde 16 yaşındaki bir anne 7 aylık bebeğini boğarak öldürdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada annenin suçu kabul ettiği ifade edildi. Genç annenin 13 ila 17 yıl arasında ceza alacağı öngörülüyor.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Şida-Kartli bölgesinde yer alan Kaspi şehrine bağlı Agiani köyünde 16 yaşındaki genç annenin 7 aylık bebeğini boğarak öldürdüğünü duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ağır koşullarda yavrusunu öldürmekle suçlanan annenin gözaltına alındığı ve suçunu itiraf ettiği belirtildi.

BEBEĞİNİ BOĞDU, TAKILARI ALIP KAÇTI

Açıklamada, "Soruşturma, 16 yaşındaki annenin 7 aylık oğlunu yatakta boğarak öldürdüğünü ortaya koydu. Genç anne oğlunu öldürdükten sonra evden altın takıları alarak başkent Tiflis'e kaçtı" ifadelerine yer verildi.

Annenin 13 ila 17 yıl arasında hapis cezası alacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA