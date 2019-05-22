16 Yaşındaki Çocuk Anne, 7 Aylık Bebeğini Boğarak Öldürdü
Gürcistan'da 16 yaşındaki çocuk anne, 7 aylık bebeğini boğarak öldürdü. Gözaltına alınan çocuk anne suçunu itiraf etti.
Gürcistan'ın Kaspi kentinde 16 yaşındaki bir anne 7 aylık bebeğini boğarak öldürdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada annenin suçu kabul ettiği ifade edildi. Genç annenin 13 ila 17 yıl arasında ceza alacağı öngörülüyor.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Şida-Kartli bölgesinde yer alan Kaspi şehrine bağlı Agiani köyünde 16 yaşındaki genç annenin 7 aylık bebeğini boğarak öldürdüğünü duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ağır koşullarda yavrusunu öldürmekle suçlanan annenin gözaltına alındığı ve suçunu itiraf ettiği belirtildi.
BEBEĞİNİ BOĞDU, TAKILARI ALIP KAÇTI
Açıklamada, "Soruşturma, 16 yaşındaki annenin 7 aylık oğlunu yatakta boğarak öldürdüğünü ortaya koydu. Genç anne oğlunu öldürdükten sonra evden altın takıları alarak başkent Tiflis'e kaçtı" ifadelerine yer verildi.
Annenin 13 ila 17 yıl arasında hapis cezası alacağı öngörülüyor.
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vicdansızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah merhamet versin tüm insanlığa.Gercekten dünyanın civisi çıkmış.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Annede bile merhamet kalmadıysa gerçekten bu dünyanın çivisi çıkmış yaşanmaz bu dünyadaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu habere kahkaha sebmolü ile yanit verenler bilinki farkiniz yok o canidenCevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
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Bizdeki iğrenç olaylar yetmedi gürcistandan iğrenç haber ithal ediyorsunuz demek bize ne gürcistan daki şeytanın yaptıklarındanCevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır