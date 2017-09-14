Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Dışişleri: IKYB mutlaka bir bedeli olacağını dikkate almalı



Ankara - Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisi'nin, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği" yönünde aldığı kararın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.



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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Herhangi bir değişikliğe gitmeyen kurul, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te, üst bandını da yüzde 9,25'te bıraktı.



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FIFA sıralamasında 6 basamak birden yükseldik



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.



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Semih Saygıner'e hırsızlık şoku



Muğla - Bodrum'a taşınan ünlü bilardocu Semih Saygıner'in evine hırsız girdi. Saygıner evde uyurken yaşanan olayda, ünlü bilardocunun değerli eşyaları çalındı.



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Cip otizmli çocuğa böyle çarptı



İstanbul - Maltepe'de bir anda yola çıkan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğuna, hızla gelen bir cip çarptı.



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Beyoğlu'nda vahşet: İşkence ederek öldürdü



İstanbul - Beyoğlu'nda tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Bir şahıs, önce sevdiği kediyi, ardından işkence ederek katletti.



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Irak kan gölü: 50 ölü, 87 yaralı



Nasıriye - Irak'ta gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.



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Kuala Lumpur'da yatılı okulda yangın: 25 ölü



Kuala Lumpur - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir dini okulda çıkan yangında çoğu öğrenci en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



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Torununa tuvaletini yaptırırken aracın altında kaldılar



Hubei - Çin'de benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Ardından meydana gelen kazadaysa biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.



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Önce kapıyı çaldılar, ardından evdeki eşyaları



California - Önce kapıyı çaldılar, evde kimsenin olmadığını anlayınca da kapıyı kırıp evi boşalttılar .



(İHA)