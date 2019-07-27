Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya atlayan genç günün kahramanı oldu!
Günün kahramanlık haberi Ordu'dan geldi. Fuel-oil dolu kuyuya düşen kedinin çırpınmasına dayanamayan genç, hemen kuyuya girdi. Kediyi kurtarıp, kuyudan çıkmaya çalışan kahraman gencin imdadına ise çevredekiler ve bekçiler yetişti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtarmak isteyen genç az daha canından oluyordu.
Olay, ilçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Özgür Ege Şire isimli 19 yaşındaki genç, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedi düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin taktirini topladı.
İMDADINA ÇEVREDEKİLER VE GECE BEKÇİLERİ YETİŞTİ
Olay anında gencin kuyudan çıkmasını duyan çevre sakinleri ve gece bekçileri üzeri fuel-oil kaplanmış genci hemen kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Kendi canını hiçe sayarak kedinin hayatını kurtaran genç adeta bir anda herkesin kahramanı oldu.
Olay anını anlatan görgü tanıklarından Uğur K., "Ben çamlıkta geziyordum. Birden gencin biri kedinin kuyuya düşmesinin ardından onu kurtarmak için kendisi de kuyuya giriyor. Kuyunun içerisinde gördüğüm kadarıyla fuel-oil var. Çevredekilerin ve bekçilerimizin sayesinde kahraman gencimiz kuyudan çıkarılıyor. Şu zamanda bir hayvan için kendi canını hiçe sayan insanlarımızı görmek hepimizi mutlu ettiği kadar, şu anda bizim kahramanımız o gençtir diyebiliriz" dedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Bir hayvansever olarak kardeşimi gönülden tebrik ediyorum...Senin gibi vicdan sahibi insanlarla dolu bi dünya olması dileklerimle...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Allah razi olsun seni yetiştiren güzel ailedenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Petrol sana yakismis helal olsun gardasCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kedi nerde peki?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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merhamet etmeyen merhamet olunmaz - tek kelime ile ALLAH razi olsun adamsinCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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hahaha bu tip ne lan batman gibi olmuşsun vay enayiCevap Yaz 2 67 Yayından Kaldır
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Klasik ak koyun7 18 Yayından Kaldır
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Yorumun zihniyetinin ürünü şiddetle kınıyorum o zihniyeti27 2 Yayından Kaldır
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Fedakar , cesur , gerçek bir kahraman . Ama bence kendi hayatını tehlikeye atmadan kediye tutunabileceği bir şey uzatmalıydı . Başkalarına yardım etmenin birinci kuralı önce sen sağ kalacaksın .Cevap Yaz 42 1 Yayından Kaldır
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Kedide tutardı zaten13 5 Yayından Kaldır