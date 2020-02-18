Günün bomba iddiası: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı
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Günün bomba iddiası: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yakın bir zaman içinde evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftten konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

18.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:14
Günün bomba iddiası: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı

Ünlü komedyen , bir buçuk yıldır aşk yaşadığı Defne Samyeli ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündeme bomba gibi düşen çiftin evleneceği yönündeki haberler ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

CEM VE SERENAY EVLENİYOR

Posta'da yer alan habere göre: Sürpriz aşklarıyla gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Çift, yakın zamanda nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirecek.

DEFNE'YLE BİRLİKTEYKEN SERENAY'A İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti ve komedyen Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladı. Bu durumu fark eden Samyeli ise Kasım ayında ilişkisini noktaladı.

SERENAY İLE AŞK YAŞIYOR

Ünlü çiftin ayrılığının ardından Yılmaz ile Sarıkaya aşk yaşamaya başladı. Çiftin aşkları Atina tatilinde görüntülenmeleriyle belgelenmiş oldu. Taraflar ise ilişki iddialarını doğruladı. Henüz yan yana görüntü vermeyen ikili, ilişkilerini basından uzak yaşamayı tercih ediyor.

"İHTİMAL VERMEDİM, KONDURAMADIM"

İlişkisini ihanet gerekçesiyle bitiren Defne Samyeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında "Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım" dedi. Samyeli, bu açıklamasının ardından binlerce kişiden destek mesajı aldı.


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: Günün bomba iddiası: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı
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