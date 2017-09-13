Günkırı Beldesinde Yol Çalışmaları

Günkırı beldesinde, belediye ekipleri perde duvarların üstüne demir parmaklıklar monte etti.



Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, belde genelinde yol çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.



Çetinsoy konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Göreve geldiğimiz gibi belde anayolumuzda gereken çalışmaları yaptık. Çünkü bu anayolumuz daha önce geçilecek durumda değildi. Bu anayolumuzda gerekli asfaltlama çalışmaları yaptırarak, daha sonra bu yolumuzun her iki tarafına desenli perde betondan duvar yaptırdık.



Çalışmalar çerçevesinde bu yolumuzun her iki tarafında bulunan perde beton duvarın üstüne de demir parmaklıklar monte ederek, bu anayolumuzu güzel bir görünüme kavuşturduk. Çok şükür bugün dönüp baktığımızda bu yolumuzun geçmişe nazaran daha temiz ve daha bakımlı, ulaşıma uygun olduğunu görebiliyoruz."