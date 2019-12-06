: Önünde ayağa kalkmayan gence ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti

06.12.2019 01:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 01:34

AK Partilili eski milletvekili Mehmet Metiner, Güngören Belediyesi'nde çalışan bir kişiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildiğini aktardı. Olayın açığa çıkmasının ardından Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifa ettiğini duyurdu. Demir ayrıca vatandaşlardan da özür diledi.

"HER GÖRDÜĞÜNÜN ÖNÜNDE KALKMA CEZASI VERİLİYOR"

Pek çok kişinin tepki gösterdiği olayı ortaya çıkaran AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK Partili GüngörenBelediyesi'nde yaşandığını belirttiği olaya ilişkin, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİ

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, başkan yardımcısı istifa ettiğini açıkladı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." dedi.

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