: Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu

19.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13'ncü ilçe belediyesi ziyaretini Güngören'e yaptı. Güngören Belediye Başkanı Demir, İmamoğlu'nu makam odasında ağırladı.

"YAPILAN İŞ TÜMÜYLE YANLIŞ"

İmamoğlu ve Demir'e Güngören Belediye başkan yardımcısının bir çalışana verdiği tepki çeken 'tuvalet' cezası soruldu. Sözcü'de yer alan habere göre; İBB Başkanı İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Yapılan iş tümüyle yanlış. İdari olarak, başkan tedbirini almış zaten; istifası istendi. İdari süreci tam olarak bilmiyorum açıkçası. Bu tür konularda disiplin uygulamalarında ne yazar ona da bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

"İSTİFASINI ALDIK, TAHKİKAT DEVAM EDİYOR"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de belediye başkan yardımcısının AK Parti'den istifa edip etmediği ile ilgili soruya, "Maalesef böyle bir olay yaşandı belediyemizde. İlgili başkan yardımcımız istifasını aldık. Kurum içi tahkikat ise devam ediyor. Akabinde oluşacak hukuki süreç,kamuoyuna da duyuru yapılacak" yanıtını verdi.

İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Daha sonra belediye başkanı Bünyamin Demir ve ekibi İmamoğlu'na Güngören ile ilgili sunum yaptı.Ardından İmamoğlu ve Demir ilçede incelemelerde bulundu.

ERDOĞAN DA SERT ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan olayla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı: "Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olamaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Çalıp çırpmayı, yolsuzluğu hiç saymıyorum bile. Bu tarz insanların kapıdan içeri girmesi bile bizim için zuldür. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır."

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