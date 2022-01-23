Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 etkili olmaya devam ediyor

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 600'ü geçti.

Yonhap'taki habere göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 630 yeni vaka saptandığı belirtilerek bu sayının bir gün önce bildirilen 7 bin 9 vakayı aştığı kaydedildi.

Güney Kore, restoran ve kafelerin saat 21.00'de kapanması ve özel toplantılara sınırlamalar da dahil olmak üzere sosyal mesafe kurallarını üç hafta daha uzattı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 29 bin 828 yeni vakanın görüldüğünü açıklayarak toplam vaka sayısının 3 milyon 417 bin 216'ya ulaştığını kaydetti.

Son bir günde Kovid-19 kaynaklı 67 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede toplam ölü sayısı 53 bin 472'ye çıktı.