Güney Kore'de 30 aracın birbirine girdiği trafik kazası gündem yarattı
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Güney Kore'de 30 aracın birbirine girdiği trafik kazası gündem yarattı

Güney Kore'de yaşanan 30 aracın birbirine girdiği, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 43 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasına ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:39
Güney Kore'de 30 aracın birbirine girdiği trafik kazası gündem yarattı

ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, aralarında nitrik asit taşıyan bir tırın da olduğu 30 civarında aracın karıştığı kazada, 5 kişi hayatını kaybederken 43 kişi yaralandı.

NİTRİK ASİT TAŞIYAN TIR ALEV ALDI

Dün yaşanan kazada, nitrik asit taşıyan bir tır, tünel içinde daha önce zincirleme kaza yapmış bir grup araca çarptı. Kazanın ardından çevreye yayılan tırın tankerindeki nitrik asit, arkadan gelen yeni araçların tıra çarpmasıyla alev aldı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Haber Videosu

: Güney Kore'de 30 aracın birbirine girdiği trafik kazası gündem yarattı
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