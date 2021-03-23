Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-in ve eşi koronavirüs aşısı oldu
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-in ve eşi koronavirüs aşısı oldu

23.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:28
Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-in ve eşi koronavirüs aşısı oldu

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, koronavirüs aşısı oldu.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, koronavirüs aşısı oldu.

Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını başkent Seul'deki bir hastanede oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'i İngiltere'de Haziran ayında yapılması planlanan G7 Zirvesi'ne davet etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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