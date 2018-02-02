Güney Afrika'daki Altın Madeninde Mahsur Kalan 955 İşçi Kurtarıldı

– Güney Afrika'da bir altın madeninde elektrik kesintisi nedeniyle Çarşamba gününden beri yeraltında mahsur kalan 955 işçinin hepsi kurtarıldı.

BBC'de yer alan habere göre Johannesburg'un 290 km güneybatısında yer alan Welkom kasabasındaki Beatrix madeni Sibanye-Stillwater şirketi tarafından işletiliyor.

Maden işletmecisi şirket Sibanye-Stillwater'in sözcüsü yaptığı açıklamada "Herkes dışarda. Bazıları aşırı sıvı kaybetmiş durumda ve bazılarının ise tansiyonu yükseldi fakat hiçbirinin ciddi bir sağlık sorunu yok" dedi.

23 katlı ve yerin bin metre altına uzanan madende elektrik kesintisi sebebiyle işçiler asansörle yukarı tekrar çıkamamıştı. Habere göre bugün kesinti sorununun çözülmesiyle birlikte tüm işçiler madenden çıkarılabildi.

Madenden çıkan işçiler yönetime su ve gıda göndermeyi başardıkları için teşekkür etti. - İstanbul