Güneş, Sirius yıldızı ile kavuşuyor! Şans kapınızı çalıyor

Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapıyor ve Jüpiter, Neptün ile birlikte büyük su üçgeni oluşturuyor.5 Temmuz ve 7 Temmuz günlerinde yaşanacak olan kavuşum çok özel olacak. Peki bu özel günleri nasıl değerlendirmeliyiz? Astrolog Aysun Köşker KoçSirius - Güneş kavuşumunu sizler için yorumladı.

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