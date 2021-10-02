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AA / Meltem Öztürk - Haberler | Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Ankara)

AA / Meltem Öztürk - Son Dakika Haberleri
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