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AA / Meltem Öztürk - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
(Ankara)
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
AA / Meltem Öztürk - Son Dakika Haberleri