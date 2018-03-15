Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yi ayrı ayrı kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yi ayrı ayrı kabul edecek.
Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması
Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00/17.00/18.00/14.00)