GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2021
Anadolu Ajansı / Zülal Eser - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesinin ardından düzenlenen protestolar izleniyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesinin ardından düzenlenen protestolar izleniyor.

(Kudüs)

2- Avrupa'nın birçok şehrinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edilecek.

(Brüksel/Londra/Berlin/Viyana/Amsterdam)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 42'nci ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak; MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor-Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği, Göztepe-Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe, Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor ve Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/Sivas/Rize/Hatay/Antalya/18.00/Trabzon/İzmir/Kayseri/20.30/İstanbul/18.00/20.30)

2- ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/İstanbul/18.15)

3- Misli.com 3. Lig gruplarında play-off yarı final ilk maçları yapılacak.

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. ve sezonun son hafta mücadelesi Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00)

5- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Yalıkavakspor, Kastamonu Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zülal Eser

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