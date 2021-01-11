GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ocak 2021

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Güngören ilçe kongresine katılacak.

(İstanbul/16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avcılar ve Beylikdüzü'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.00/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, Kasım 2020 dönemi inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

(Ankara/11.30)

2- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın 2020-2021 faaliyetlerini Ankara Devlet, Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenleyeceği basın toplantısında değerlendirecek.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler'i makamında kabul edecek.

(Ankara/14.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu mücadelesi başlayacak; ilk gün Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Bursa/15.45/Sivas/18.45/Malatya/20.45)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını, Fenerbahçe Beko da İspanya'nın TD Systems Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30/20.45)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nun Kuzey Makedonya'daki mücadelesinde ilk maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ Fransa'nın JDA Dijon takımına, F Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka İtalya'nın Fortitudo Bologna takımına konuk olacak.

(Dijon/Bologna/22.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına Samsun Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve Birevim Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/13.00/Kayseri/15.30/Elazığ/17.15)

7- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta teklerde yarı final maçları, çiftlerde final mücadelesi yapılacak.

(Antalya/11.00)

8- Judoda milli sporcuların da katıldığı "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da sürüyor.

(Doha/11.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zülal Eser