Davutoğlu'ndan yeni parti hamlesi: Konya ekibine "İl başkanlığı için bina bakın" talimatı verdi

28.10.2019 20:00

AK Parti'den istifa eden ve parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya ekibine parti binası bulunması için talimat verdi.

Kasım ayı içinde yeni partisini ilan etmesi beklenen Davutoğlu'nun ekibinin, partinin tüzük ve programının yazım aşamasını tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. Kurucular kuruluna da son şeklinin verilmesinin ardından partinin ismi ve logosu belirlenecek.

HER İLDE KOMİSYONLAR OLUŞTURULDU

Yeni parti için kolları sıvayan Davutoğlu, İstanbul ve Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor ve çekirdek kadroyla sık sık bir araya geliyor. Her ilde oluşturulan komisyonlar da teşkilatlanma çalışmalarını yürütüyor.

TÜZÜK, PROGRAMA SON ŞEKLİ VERİLİYOR; KURUCULAR KURULU OLUŞTURULUYOR

Kurulacak partinin tüzük ve programının yazım aşaması tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Kurucular Kuruluna da son şekli veriliyor. Programda adalet, insan hakları, demokrasi, özgürlük konusu ön plana çıkacak. "Yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla sonuna kadar mücadele edilecek", "akraba ve adam kayırmacılığı olmayacak" ve "adil bir gelir dağılımı" vurgusu yapılacak.

Davutoğlu'na yakın bir kaynak, "Kasım sonuna kadar bunu bitirmeye çalışıyoruz. Partileşmeden sonra il başkanları binaları tutacak, kongreler yapılacak" değerlendirmesini yaptı.

DAVUTOĞLU'NUN PARASI VAR MI?

"Paranız var mı?" sorularına da Davutoğlu'na yakın kaynak, "Bir işe dava ruhuyla bakılırsa paraya gerek yok, o para kendiliğinden oluşur. Bir işte menfaat ilişkisiyle bir araya gelinirse herkes paraya bakar. Biz bu işe bir dava ruhuyla bakıyoruz. AK Parti kurulurken parası mı vardı, hepimiz elimizi cebimize attık, teşkilatları kurduk. Bizim partimizi halk kuruyor, Davutoğlu buna önderlik ediyor, paramız pulumuz her şeyimiz de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hoca bu işlere falan kafasını takmıyor" değerlendirmesini yaptı.

ANKETLER NE DİYOR?

Davutoğlu'na yakın kaynak anketlerdeki oy oranlarına ilişkin de, "Bazı anket firmaları şunu söylüyor, her gün hocanın trendinin yükseldiğini, son dönemlerde hızlanarak devam ettiğini söylüyorlar. Bu düşüş orada yaşandıkça, kaçışlar yoğun bir şekilde en gidilecek yer, kendilerine yakın gördükleri parti, kurulacak partiyi, hocanın partisini görüyorlar. O nedenle partisi hızlı bir şekilde daha parti olmadığı halde Davutoğlu hızlı bir şekilde yukarı doğru oy oranı gidiyor" dedi.