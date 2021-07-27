GÜNDEM / 27 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalanacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalanacak. Ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Laurenço onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları İcra Toplantısı'na katılacak olan Şentop, daha sonra Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na iştirak edecek ve burada bir konuşma yapacak.

Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in anıt mezarının yanı sıra Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, çelenk koyacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Bitlis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosu ile 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

2- TÜİK, 2020 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile görüşecek.

(Bakü)

2- Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin faaliyetlerini durdurma ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak yaptığı darbe girişimi sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Japonya'da devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporculardan halterde Nuray Levent, yelkende Ecem Güzel ve Alican Kaynar, yüzmede Defne Taçyıldız, Berkay Ömer Öğretir ve Yiğit Aslan mücadele edecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/10.25) (Fotoğraflı)

4- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda 68 kiloda bronz madalya kazanan Hakan Reçber yurda dönecek; milli sporcu için Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni yapılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında Hollanda'nın PSV takımıyla çarşamba günü yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Sarı-kırmızılı takım maç öncesi son antrenmanını da tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt ve takımından bir futbolcu, Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yapacakları maça ilişkin, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Hollanda ekibi son çalışmasını da statta yapacak.

(İstanbul/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesi 4 maçla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Eski elektronik eşyalar köy okullarına bilgisayar oluyor

İstanbul'da bir sosyal girişim tarafından yürütülen "Köy Okullarına Bilgisayar Projesi" ile isteyen herkes, evi ve iş yerinde atıl durumda olan bilişim ekipmanları ve ev aletlerini bağışlayabiliyor

Proje kapsamında adreslerden toplanan bilgisayarlar tamir edilirken, eski ev aletleri de geri dönüşüm firmalarındaki mouse, klavye ve hard disklerle takas ediliyor

Sosyal girişimin kurucusu Burak Köktürk:

"Şu ana kadar 2 bin 500 öğrencinin teknolojiyle buluşmasına vesile olduk. Dijital eşitsizliğe karşı aslında bir anlamda savaş açtık"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

2- Nüfusa göre en fazla esnaf Burdur'da

Bu yılın ilk yarısında Burdur'un ardından nüfusa göre esnaf sayısının en yüksek olduğu il Muğla olarak belirlendi

Türkiye'deki esnaf sayısı 30 Haziran itibarıyla 2 milyon 55 bin 598 olarak tespit edildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı