GÜNDEM / 23 Ocak 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, erken genel seçim düzenleniyor.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor, Galatasaray-Trabzonspor, Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor, Altay-İttifak Holding Konyaspor, GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/13.30/İzmir/Giresun/Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor-Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor-Bursaspor maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/Adana/13.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig'de 1'inci ve 3'üncü gruplarda 19'uncu hafta, 2'nci Grup'ta 21. hafta maçları tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta mücadelesi TOFAŞ-Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçlarıyla sona erecek.

(Bursa/13.00/İstanbul/20.15/Ankara/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta mücadelesi Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın ve Fenerbahçe Safiport-OGM Ormanspor maçlarıyla sürecek.

(Elazığ/14.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Yeşilyurt-Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet-VakıfBank, Bolu Belediyespor-Mert Grup Sigorta ve Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasına Allpower Akü Cizre Belediyespor-Spor Toto mücadelesiyle devam edilecek.

(İstanbul/13.30/17.00/Bolu/16.00/Aksaray/17.00/Şırnak/13.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.