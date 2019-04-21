Gözü Dönen Genç, Kız Arkadaşına Mesaj Atan Adama Tuvaletin Önünde Kurşun Yağdırdı
Zonguldak'ta kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği Halil T'yi, otogarın tuvaletinden çıktığı sırada pompalı tüfekle vuran gözü dönen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç adamın yaptığı korkunç saldırı otogardaki kameralara yansıdı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI
Alınan bilgiye göre, Rıdvan K. (25), kız arkadaşına mesaj attığı iddia edilen Halil T. (35) ile bir süre önce tartıştı. Rıdvan K, Alaplı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde olduğunu öğrendiği Halil T'yi tuvaletten çıktığı sırada pompalı tüfekle yaraladı.
YARALI ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Halil T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Şüpheli Rıdvan K. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Rıdvan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kayıtlarda, Rıdvan K'nin pompalı tüfekle Halil T'ye ateş etmesi ve şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alınması yer alıyor.
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Artık kimseye mesaj atmaması gerektiğini öğrenmiştirCevap Yaz Yayından Kaldır
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KORKUNÇ VAHŞET HERŞEY DEHŞET DOLU BU DÜNYADA ÖBÜR DÜNYAYI KAZANANLARA SELAM OLSUNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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cok iyi olmus milleti taciz etmek ne demekCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır