Son dakika! Tunceli'de çatışma: 2 askerimiz şehit oldu, 2 yaralımız var
Son dakika! Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz yaralandı.
Tunceli'de, dün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden, 2'si, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.
ÇATIŞMADA YARALANAN 4 ASKERİMİZDEN 2'Sİ ŞEHİT OLDU
Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.
Kaynak: AA
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