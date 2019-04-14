Silahla Eşini Vurup Yaralayan Cani Koca, Fare Zehri İçip İntihara Kalkıştı

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaralayan kişi, kendisini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.

KOMŞULARININ ARAYA GİRMESİYLE TALİHSİZ KADIN, EŞİNİ EVE ALDI

Alınan bilgiye göre, boşanma sürecinde olduğu eşi Hüsniye D'nin bulunduğu Zafertepe Mahallesi'ndeki evine gelen Ramazan D, eşinin kapıyı açmaması üzerine komşularından yardım istedi. Komşuların çifti uzlaştırmak niyetiyle ikna ettiği eşinin kapıyı açmasıyla eve giren Ramazan D, kapıyı kilitledi ve tartışmanın ardından Hüsniye D'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti.

EŞİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Yaralanan Hüsniye D, kapıyı açarak yardım istedi. Komşuların evden çıkararak bir süre sonra gelen ambulans ekibine teslim ettiği kadın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

Kadının evden çıkarılması sonrası kendisini eve kilitleyen Ramazan D. ise evden çilingirin kapıyı açması sonrası çıkarıldı. Evde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Ramazan D, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan D, tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA