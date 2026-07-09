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Zonguldak ve Bartın için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve Bartın için gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve Bartın için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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