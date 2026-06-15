Haberler

Zonguldak'ta TEM ekiplerinden operasyon: 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ta, THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 4 üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı. 2'si kadın 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 12 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Örgütler içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen N.Ş., S.D., B.O. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılırken erkek şüpheliler yüzlerini elleriyle kapatırken, kadınların yüzlerini gizlemediği görüldü. Şüphelilerin avukatı bu sırada "Kafalarınızı eğmenize gerek yok. Kimseyi öldürmediler, hırsızlık yapmadılarö dedi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., adli kontrolle serbest kalırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş
Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek

Yeni yol haritası belli! Adı sanı duyulmayan partiyle seçime girecek
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Mersin'de vicdanları yaralayan görüntü: Kediyi çuvala koyup atmaya kalktı

Motokurye kadından şüphelendi, çuvalı açınca hayatının şokunu yaşadı!
Sel suları evinin içinden geçti: Ölümden döndü

Evde otururken ölümden döndü! Sular kapı ve camlardan taştı
Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş'a başkan olacağım

Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş'a başkan olacağım