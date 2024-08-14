Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yaban domuzu yavrusu meyveyle beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı.

Dereköseler köyü Kadınlar Mahallesi'nde içi yarıya kadar suyla dolu kuyuya yaban domuzu yavrusu düştüğünü görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kuyudaki yaban domuzunu ip bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarıldıktan sonra meyveyle beslenen hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar zonguldak Çaycuma Kurtarma Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maymun çiçeği bulaşma yolları nelerdir, nasıl bulaşır? Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü, ölüm oranı ne? Süper Kupa finali hangi kanalda 2024? Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? Fenerbahçe UEFA Süper Kupa kazandı mı? SÜPER KUPA CANLI izle! 2024 UEFA Süper Kupa maç izleme linki var mı? TRT 1 CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maç izleme linki! REAL MADRİD-ATALANTA CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nasıl izlenir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-ATALANTA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nereden izlenir? Lookman oynuyor mu? Real Madrid Atalanta maçı ilk 11'de Lookman var mı, kadroda mı? ARDA GÜLER oynuyor mu? Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçı ilk 11'de Arda Güler var mı, kadroda mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Atalanta maçı ne maçı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti? Ak Parti'ye kimler katıldı? Ak Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanları kim? İşte Ak Parti'ye katılanlar listesi!
title